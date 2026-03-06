Da miedo ver un centro así, bajarán ventas 20%: Canaco ante cierre por 8M

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto dio a conocer que el cierre de calles en el centro de la ciudad afecta el comercio, asimismo espera que no se den daños a los comercios para la marcha del 8M.

“Si va afectar porque primero la marcha va acaparar el domingo es cuando mucha gente sale al centro para hacer su turismo y comprar lo que tiene que comprar en el centro y puede ser que sea doble cosa el morbo por lo que rayen y otra que la gente aguarde en su casa y no salgan”, comentó.

Asegura que todo depende del comportamiento que vaya tomando la marcha del domingo en el centro de la ciudad, sin embargo, esto si afectará en las ventas al tener un centro bloqueado.

“Da miedo el ver un centro así, ¿Que va a pasar? Porque antes no se hacía así tan drástico”, comentó.

Reitera que la baja en ventas puede llegar al 20% de bajas comerciales para el comercio pequeño que vive al día, en este caso tres días especiales a partir del viernes, sábado y domingo.

Asegura que hay grupos de choque en las manifestaciones que llegan hacer daños abusando del movimiento feminista, por lo cual esperan que esta vez no tomen represalias contra el comercio formal.