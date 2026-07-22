Cumplimentan SSPE y FGR orden de cateo en El Sauzal, Juárez; aseguran más de 13 mil litros de hidrocarburo y artículos empleados en huachicol

Más de 13 mil litros de hidrocarburo, equipo para extracción y distribución de combustible, maquinaria pesada y diversos vehículos fueron asegurados durante un cateo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Fiscalía General de la República (FGR) en un inmueble de la colonia El Sauzal, en Ciudad Juárez. Como resultado de la diligencia, dos personas quedaron a disposición de la autoridad federal.

La intervención se llevó a cabo la noche del pasado martes, cuando personal de la SSPE, que mantenía bajo resguardo el inmueble, colaboró con agentes de la FGR para dar cumplimiento a una orden de cateo emitida por la autoridad judicial.

Durante la inspección fueron localizados un contenedor con aproximadamente 13 mil litros de hidrocarburo, dos bombas de dispersión de combustible, cuatro contenedores metálicos con diésel, dos motobombas para extracción y distribución, mangueras y diversa infraestructura presuntamente utilizada para actividades relacionadas con el robo y manejo ilícito de hidrocarburos.

Asimismo, fueron asegurados un trascabo, un montacargas, cuatro vehículos —entre ellos un Jeep Cherokee con reporte de robo en Estados Unidos—, cuatro cajas secas, cinco camiones de transporte privado de personal y dos camiones desmantelados.

En el lugar fueron identificados Pedro Ramón T. A., de 65 años, y Sandra Sarahí L. Q., de 39 años, quienes quedaron, junto con el inmueble y todos los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.