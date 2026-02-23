Cumplimenta FEM Noroeste orden de aprehensión a sujeto por violencia familiar y tentativa de feminicidio en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Noroeste, detuvieron mediante orden de aprehensión al imputado Alejandro M. S., por los delitos de violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, ocurrido en Nuevo Casas Grandes.

Agentes Ministeriales ejecutaron el mandato judicial en contra del probable responsable de 45 años edad, en la colonia Los Nogales, por su probable responsabilidad en los delitos mencionados, en agravio de la víctima M. E. R. N. bajo la causa penal 615/2025.

La orden de aprehensión, fue otorgada por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana, tras validar el cúmulo de pruebas expuestas en su contra y en las próximas horas, será presentado ante la autoridad correspondiente.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).