Cumplimenta AEI orden aprehensión contra acusado por robo agravado en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, con la colaboración de la Policía Municipal, capturaron a Luis Esteban T. G., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo agravado.

La mencionada persona de 36 años de edad, aparece como probable responsable del robo de herramienta, cometido en abril del año 2025, cuando realizaba trabajos de albañilería a una casa habitación del fraccionamiento Lomas del Mirador, en la ciudad de Parral.

Hechos por los que se le cumplimentó el mandato judicial girado en su contra bajo la causa penal 1325/2026, y quedó a disposición de un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo, para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).