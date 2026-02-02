Cumple Marco Bonilla compromiso con familias de Guerrero y comparte tamales por el Día de la Candelaria

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, acompañado del presidente municipal de Guerrero, Salvador Villa, convivió con familias de distintas comunidades del municipio para entregar tamales y champurrado con motivo del Día de la Candelaria, cumpliendo el compromiso realizado durante la tradicional partida de rosca en el Día de Reyes.

Durante la convivencia, Marco Bonilla recordó de manera cercana y amena cómo surgió este encuentro, luego de que en enero sacara varios “monitos” en la rosca y asumiera con gusto la tradición de compartir los tamales.

“Dicen que son puras bendiciones, y hoy venimos a cumplir la deuda, y qué mejor que hacerlo aquí en Guerrero, conviviendo con su gente”, expresó entre sonrisas.

Bonilla destacó su alegría de volver a este municipio y recordó su visita anterior, donde pudo conocer el talento de niñas y niños en actividades escolares, subrayando el gran potencial que existe en cada rincón del estado.

Por su parte, el presidente municipal Salvador Villa agradeció la presencia de Marco Bonilla y la participación de familias de comunidades como 10 de Mayo, San Rafael, Tacuba, Pachera, San Isidro, Terrero y Santo Tomás, entre otras.

“Para Guerrero es un honor recibir nuevamente a Marco Bonilla. Es un pilar para nuestro estado y un ejemplo de cercanía y compromiso con la gente”, señaló el edil.

Agregó que a lo largo de su gestión, el alcalde de Chihuahua ha respaldado diversas gestiones que han beneficiado a las familias guerrerenses.