Culminó con saldo blanco operativo por festividades de San Judas Tadeo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de octubre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), concluyó con saldo blanco el operativo por las festividades de San Judas Tadeo, realizado del 25 al 28 de octubre para brindar seguridad a los peregrinos durante su trayecto y estancia en el santuario ubicado en la carretera Chihuahua–Delicias.

En el despliegue participaron 15 elementos del Grupo de Operaciones Rurales, C4M y Bomberos, con seis unidades, para atender una afluencia reportada de aproximadamente 2 mil personas. La cobertura se realizó con recorridos de prevención y vigilancia, así como vuelos estratégicos del Halcón 1.

Durante las jornadas no se registraron riñas, robos, incendios ni detenciones por faltas administrativas o delitos. El personal brindó dos apoyos a los asistentes.

El 28 de octubre, policías municipales auxiliaron a una madre que solicitó ayuda para localizar a su hijo de un año y siete meses. Tras una búsqueda en las instalaciones, los agentes encontraron al niño dentro del templo y lo reunieron con su mamá.

Con estas acciones, la DSPM brindó atención y acompañamiento a las familias que acudieron a esta celebración.