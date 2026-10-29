Amanece lluviosa la capital; prevén hasta 60% de probabilidad de precipitaciones

La capital del estado amaneció con condiciones lluviosas y cielo nublado, mientras que el pronóstico meteorológico contempla una probabilidad de precipitaciones del 60 por ciento para este jueves, con temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 13.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes se espera un ligero incremento en la temperatura, con máximas de 23 grados y mínimas de 14, cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 14 por ciento.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones, evitar cruzar calles, vados y arroyos con corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, además de mantenerse alejada de los cauces durante las precipitaciones. Asimismo, se exhorta a los automovilistas a reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos para prevenir accidentes.

También se pide revisar techos, azoteas y drenajes de viviendas y negocios para evitar encharcamientos, así como prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 y mantenerse informada mediante los canales oficiales.