Activa Protección Civil alerta naranja por fuertes lluvias en la entidad

– _Se prevén precipitaciones con hasta 50 mm de acumulación en gran parte del territorio_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) activó la alerta naranja en la entidad, derivado de las fuertes lluvias que se prevén, continuarán durante las próximas horas.

Para este día esperan precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes, con una acumulación de 25.1 a 50 milimetros (mm) en gran parte de la entidad.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Se pronostica viento de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas por arriba de los 35 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Bachíniva, Guerrero, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Parral, Allende, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y Coyame.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 21, Juárez 24, Janos 23, Madera 19, Temósachic 21, Cuauhtémoc 18, Ojinaga 23, Delicias 21, Camargo 21, Jiménez 21, Parral 20, Bocoyna 17, Chínipas 29, Guachochi 15, t Balleza 14.

La CEPC exhorta a la población a estar atenta de los canales oficiales para actualizaciones meteorológicas e invita a reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1 .