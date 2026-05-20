Cuba ‘planta cara’ a Washington: criminalizar a Raúl esconde una agresión militar, negar el bloqueo es la mentira que la sostiene

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que la acusación de Estados Unidos contra el ex presidente cubano Raúl Castro (2008-2018), Díaz-Canel, carece de base jurídica y busca justificar una eventual agresión militar, y sólo “evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba. Estados Unidos miente y manipula los sucesos alrededor del derribo de las avionetas de la organización narco-terrorista Hermanos al Rescate, en 1996”, escribió en sus redes sociales.

“Sabe bien, porque sobran evidencias documentales, que no se actuó de manera imprudente ni se violó el derecho internacional, como sí vienen haciendo fuerzas militares estadunidenses, con sus fríamente calculadas y abiertamente publicitadas ejecuciones extrajudiciales sobre embarcaciones civiles en el Caribe y el Pacífico”.

“El 24 de febrero de 1996, Cuba actuó en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales, tras sucesivas y peligrosas violaciones de nuestro espacio aéreo por connotados terroristas, de lo cual la administración estadounidense de turno fue alertada en más de una decena de ocasiones, pero hizo caso omiso de las advertencias y permitió las violaciones”, añadió.

“La altura ética y el sentido humanista de su obra, derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de ejército Raúl Castro. Como jefe guerrillero y como estadista, ganó el amor de su pueblo, a lo que se suma el respeto y la admiración de otros líderes de la región y del mundo. Esos valores son su mejor defensa y un escudo moral, frente al ridículo intento de menoscabar su talla de héroe”.

Sólo “mentes retorcidas” pueden negar el castigo contra el pueblo cubano convertido en “acto de genocidio”

Asimismo, el mandatario cubano denunció que solo “mentes muy retorcidas podrían negar ante el mundo el castigo colectivo que se ejerce contra todo el pueblo cubano y ya se va convirtiendo en acto de genocidio”.

“Ahora dicen cínicamente que no existe bloqueo petrolero a Cuba, que todo lo que sufre nuestro pueblo es culpa del gobierno cubano. (Estados Unidos) miente una y otra vez sin ningún pudor, con una desfachatez alarmante, sin presentar una sola evidencia que sustente sus afirmaciones”, escribió en su cuenta de X.

“La culpa es de quienes ordenan cerrar todos los accesos a recursos materiales y financieros. ¿O acaso se suspendió la orden ejecutiva del 29 de enero del 2026 que penaliza con aranceles irracionales a cualquier país que provea de combustible a Cuba? ¿Cómo entender entonces que el Departamento del Tesoro siga restringiendo los envíos de combustible a Cuba en sus sistemáticas actualizaciones?”, añadió el mandatario.

“Solo mentes muy retorcidas podrían negar ante el mundo ese castigo colectivo que se ejerce contra todo un pueblo y ya se va convirtiendo en acto de genocidio. Ha sido la práctica de ese imperio, armar guerras y exterminar pueblos sobre la base de la mentira”.

“Hechos y no palabras son las respuestas que Cuba y el mundo reclaman. Quiten el bloqueo y vamos a ver a cómo tocamos”, finalizó.