Cuba mantiene diálogo con EU; lo encabeza Raúl Castro

La Habana., El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó ayer que funcionarios de su administración han sostenido recientemente conversaciones con representantes de Estados Unidos, dirigidas “por el general de ejército Raúl Castro Ruz, como líder de la revolución”, por él mismo en su calidad de primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la república, y “en acción colegiada con las máximas estructuras del partido, del Estado, y del gobierno”.

Estas conversaciones “han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales”, declaró en un mensaje difundido por la televisión nacional.

También señaló que “hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, en un momento en que el bloqueo petrolero impuesto por el presidente estadunidense, Donald Trump, mantiene a la nación caribeña en una profunda crisis económica.

El mandatario destacó que el diálogo busca “concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países (…), identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones” y la región.

“Y esto se ha planteado tomando en cuenta un sentido de reciprocidad y de apego al derecho internacional”, y “sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos”, aseveró.

Díaz-Canel subrayó que “no ha sido ni es práctica del liderazgo de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de temas. Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación.

“Siempre que hemos tenido momentos tensos, como este de confrontación con el gobierno de Estados Unidos, han aparecido personas, instituciones, que han facilitado que se construyan determinados canales que nos permitan dialogar. En estos momentos de extrema tensión, también han surgido esas posibilidades”, explicó.

Tres meses sin combustible

En una rueda de prensa posterior, el mandatario reconoció que hace tres meses que no entra combustible al país y que “el impacto es tremendo”; añadió que la isla está funcionando con gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas.

En las calles de La Habana, la noticia del diálogo fue recibida con esperanza. “Estamos ya colapsados, no podemos más con esta situación y yo pienso que sí, que esta conversación que hay entre Cuba y Estados Unidos sea para una mejor solución”, afirmó Yaimi González, ama de casa de 44 años.

Poco después de las declaraciones de Díaz-Canel, dos funcionarios de Estados Unidos afirmaron que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio –hijo de inmigrantes cubanos y de postura dura hacia la isla –, junto con asesores, se reunió a finales de febrero en el Caribe con el nieto del ex presidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de quien se presume que desempeña un papel influyente en el gobierno.

Díaz-Canel reivindicó como “una práctica soberana” que “responde a nuestra vocación humanista” la excarcelación de 51 reclusos que tuvo lugar ayer, como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, que fungió como mediador.

El mandatario destacó que esta acción fue posible en cumplimiento de los procedimientos previstos por la justicia cubana, teniendo en cuenta el buen comportamiento de los beneficiados.