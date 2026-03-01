Cuarto Informe: Chihuahua salió adelante con Elecciones Judiciales y jubilación de jueces

La gobernadora Maru Campos manifestó que mencionó que Chihuahua fue capaz de llevar a cabo el proceso de las Elecciones Judiciales sin comprometer las finanzas públicas, gracias al orden que se emprendió desde el inicio de su administración.

Mencionó que gracias al orden financiero, Chihuahua fue de las pocas entidades en el país para reconocer a las personas juzgadoras que tuvieron que dejar sus cargos por la Reforma Judicial, invirtiendo 150 millones de pesos para su jubilación y retiro.

En el Cuarto Informe de Gobierno, recordó que organismos internacionales como Fitch y HR Ratings han mejorado las calificaciones crediticias de Chihuahua, lo que ha permitido tener mejores posibilidades de desarrollo.