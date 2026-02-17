¿Cuáles son los billetes más falsificados en México?

La falsificación de billetes aumentó 1.65 por ciento en 2025, reveló el Banco de México (Banxico), que contabilizó 291 mil 673 papeles moneda apócrifos.

¿Cuáles son los billetes más falsificados?

De acuerdo con Banxico, los billetes de 500 pesos fueron los más falsificados a lo largo del año pasado.

Del total de piezas falsas, 148 mil 652 eran de 500 pesos, cifra menor a la de 2024.

Le siguieron los billetes de 100 pesos, cuya falsificación se triplicó respecto de 2024 hasta las 73 mil 875 unidades.

La denominación de 200 pesos fue la tercera más falsificada con 56 mil 153 unidades, cifra menor a la de 2024.

También se falsifican monedas

Banxico detalla que las monedas también son falsificadas, si bien dicha modalidad se redujo 33.3 por ciento en 2025.

Las de 10 pesos fueron las más imitadas con 970 piezas, cantidad menor a la registrada en 2024.

Las segunda monedas con mayores reproducciones ilegales fueron las de 5 pesos con 95 imitaciones.

Las acciones contra la falsificación de billetes y monedas corren a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Falsificación y Alteración de Moneda, de la Fiscalía General de la República.

Últimos datos apuntan a que de 2003 a 2024 se detuvo a 50 personas.

¿Cómo detectar un billete o moneda falsos?

Los billetes y monedas cuentan con elementos de seguridad para comprobar su autenticidad.

Para detectar dinero falso, Banxico recomienda los siguientes pasos:

Tocar la superficie del billete y sentir su textura y relieves Mirar el billete e identificar su registro perfecto, marca de agua, hilo microimpreso, hilo de seguridad, ventana transparente, folio creciente, folios y número oculto. Girar el billete y ver el elemento que cambia de color, el hilo 3D, hilo dinámico y denominación multicolor.

En el caso de las monedas, los pasos a seguir son:

Examen por medio del tacto. Se debe poner atención al ensamble de las monedas bimetálicas y certificar que sea perfecto. Según la denominación, el canto o circunferencia puede ser liso, estriado, estriado discontinuo o con una ranura.

Banxico advierte que si la textura de la moneda se siente resbalosa o jabonosa puede ser imitación. Examen visual. A simple vista se debe poner atención a que no estén pintadas y que sean latentes, esto es que se note un cambio de imagen cuando se mueva para verla desde distintos ángulos. También se deberá notar un microtexto, que junto a las imágenes propias de la denominación y grabado se vean perfectamente definidos. Examen comparativo. Se puede comparar una moneda con otra de la misma denominación y familia, de la que se tenga seguridad de que es auténtica. Si se observan diferencias puede indicar que se trata de una moneda falsa.

Con información de El Universal y López-Dóriga Digital