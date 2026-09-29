Cruz Pérez Cuéllar llama a la unidad en Morena para llevar la Cuarta Transformación a todo Chihuahua

Tras concluir la contienda interna de Morena, el ahora coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, llamó a cerrar filas y trabajar en unidad como siguiente paso para consolidar la estructura del movimiento e impulsar sus principios rumbo a los compromisos del partido en 2027.

Luego de tomar protesta, el coordinador estatal morenista reconoció a la senadora con licencia Andrea Chávez como un activo muy importante para Morena, así como a los morenistas Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta Lavenant, quienes también participaron en el proceso interno, y destacó la importancia de sumar esfuerzos una vez concluida la contienda.

El líder morenista y alcalde con licencia de Ciudad Juárez reconoció que durante el proceso interno de Morena se llevó a cabo una contienda de trabajo y respeto entre cada uno de los aspirantes, por lo que reiteró el llamado a cerrar filas para consolidar en Chihuahua el proyecto de nación del partido guinda.

“Uno de mis principales objetivos debe ser trabajar en la unidad del movimiento, tendré siempre la disponibilidad para platicar con todas y con todos y dejar atrás esta contienda por la coordinación y pensar en lo que viene”, aseveró Pérez Cuéllar.

Dijo que como coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, debe ser el primero en poner el ejemplo de trabajo, sin excluir a nadie, para que juntos, con profundo amor a Chihuahua y a México, logren que la transformación llegue a cada rincon del estado.

Pérez Cuéllar destacó que es momento de cerrar filas, sumar a quienes quieran participar y trabajar juntos para impulsar la transformación, dejando claro que la unidad será fundamental para enfrentar los retos que vienen y construir un proyecto sólido en el que todos tengan cabida.