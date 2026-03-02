“Creo en un 99% que reforma electoral de Sheinbaum no va a pasar”: Rocío González

La diputada federal del PAN, Rocío González, se mostró optimista al afirmar que considera que la reforma electoral que hoy enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados “no va a pasar”, pues es latente el descontento por parte del PT y del Verde, partidos aliados a Morena.

“Nos prometen que este lunes llegará el Powerpoint que presentaron el pasado miércoles. Estaremos atentos, sin embargo, con mucha claridad, nosotros solamente nos centraremos en una discusión de una reforma electoral sobre dos supuestos: que se elimine la sobrerrepresentación, es decir, que cada partido valga en la Cámara de Diputados y en el Senado los votos que salgan, así directo. Y segundo, si se atiende en algún apartado el combate al financiamiento de la narcopolítica y la intromisión del narcotráfico en los procesos electorales y en los gobiernos municipales y de los estados, en donde ya tenemos muchos datos, que ha estado metido el narcotráfico”, destacó González Alonso.

Respecto a la propuesta de que los plurinominales vayan “por tierra”, la legisladora federal panista dijo que “no le tenemos miedo. Nosotros siempre hemos caminado. Cuando por ahí señalan que si es un tema de caminar, pues yo creo que todos tenemos que caminar, nada más que hay que ver que cuando lo sostienen, el tema no es caminar e ir a pedir el voto, el tema es un tema presupuestal, porque luego sostienen también su reforma en reducción de financiamiento para el tema electoral, sin embargo, para hacer campaña en la primera circunscripción que es la que yo represento, pues tendría que ir como a 40 municipios, y eso también es costoso, y eso también eleva el costo de la elección”.

Asimismo y en torno a que los Partidos del Trabajo y Verde están inconformes con la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum, la diputada Rocío González expreso que cree que “en un 99 por ciento que la reforma no va a pasar. Más allá del tema del financiamiento de los partidos, que es lo que ellos pelean, creo que también hay una lucha ahí para sostener los OPLES, para que no se centralicen, para que no le quiten los recursos a los organismos electorales de los estados, y es que ellos conocen las regiones, conocen cómo están sus estados, sus comunidades, y eso es lo que creo que también asusta. Yo considero, pero bueno, siempre hay dinero que les alcanza a los morenos para comprar voluntades, pero creo que en un 99 por ciento la reforma electoral no va a pasar”.