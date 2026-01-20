Credencialización que anunció Salud Federal tiene 2 años en MediChihuahua, señala Gil Baeza

Gilberto Baeza Mendoza, titular de la Secretaría de Salud en Chihuahua destacó que el programa de credencialización que se anunció este martes en la conferencia mañanera, se implementó desde hace 2 años mediante el esquema de MediChihuahua.

Recordó que quienes están afiliados a MediChihuahua cuentan con un expediente médico digital, y que las credenciales que reciben cuentan con un Código QR que permite acceder a los datos del paciente en cualquier Centro de Salud de la entidad.

El secretario consideró que ello representa una señal de que Chihuahua va por buen camino en materia de salud y que es a lo que se debe aspirar a nivel nacional.

Fue la presidenta Claudia Sheinbaum Partdo quien anunció la credencialización del Servicio Universal de Salud entre el IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social a nivel federal y estatal.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark informó que el programa consiste en una identificación que brindará a la población la garantía del acceso al derecho a la salud en las instituciones públicas del IMSS, IMSSTE, IMSS-Bienestar, Servicios de Salud de PEMEX, Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas, Institutos Nacionales de Salud, etc.

– La credencial tendrá una versión tanto impresa como digital.

– Incluirá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad.

– Tendrá dos códigos QR que permitirán validar la derechohabiencia, y cotejar cuál es la unidad más cercana.

– Agregará datos como tipo de sangre y respecto a donación de órganos.