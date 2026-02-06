Costo de elecciones aumentaría 25% si regidores son electos de manera directa: IEE

Ante la propuesta de reforma a la Ley Electoral del Estado, la cual pretende elegir de manera directa a los regidores de los 67 Ayuntamientos, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, informó que el costo de las elecciones aumentaría 25 por ciento.

La consejera presidenta señaló que ese sería el costo “quitando, por ejemplo, este tema de las personas que se lanzarían por la vía independiente, pensamos que entre un 20 y un 25 por ciento más. Esto implica un costo un poquito más fuerte por muchas cosas, la impresión de las boletas, la instalación propiamente de las casillas, la contratación de personal. Entonces, sí, estamos hablando de aproximadamente entre el 20 y el 25 por ciento”.

Durán Prieto explicó que ese porcentaje de aumento es “respecto a lo que tenemos presupuestado para lo que normalmente se gasta en una elección. En los siguientes años, recuerden que tenemos la gubernatura, tenemos ayuntamientos, tenemos diputaciones locales. Nosotros en Chihuahua es el único estado que aparte elegimos a las sindicaturas en una boleta distinta”.

“Técnicamente para operarlo no es tan sencillo como nada más decir es otra elección, es otra boleta, ¿no? Son muchas más boletas y, por lo tanto, en el costo de la elección, si de por sí ya nos dicen que las elecciones en México son bastante caras, pues esto obviamente habría que tomarse en cuenta, el costo económico, porque impacta no solamente en la producción de las boletas, sino también en la contratación de personas”, resaltó la consejera presidenta del IEE.