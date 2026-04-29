Coronel de EU asumirá en octubre alto cargo en Comando del ejército alemán

Un coronel estadunidense asumirá en octubre un alto cargo en el Comando del ejército de Alemania como subdirector de su División de Operaciones, responsable de la planificación de misiones y la toma de decisiones, informó este miércoles el medio Politico, citando al ejército alemán y al Pentágono.

“El ejército de Estados Unidos está incorporando a un coronel a la División de Operaciones del Ejército alemán, en una colaboración inusualmente estrecha”, señaló el medio, y añadió que Berlín estrecha sus lazos militares con Washington.

De acuerdo con la nota, la designación de un oficial estadunidense en el centro de las fuerzas terrestres alemanas fue adoptada hace un par de años, con el objetivo de profundizar aún más la cooperación germano-estadunidense y optimizar la capacidad operativa conjunta dentro de la OTAN.

El oficial estará destinado en el cuartel general del ejército alemán y se centrará en mejorar la interoperabilidad para apoyar tanto los objetivos de la OTAN como las necesidades bilaterales, abundó el informe.

“La integración de un alto oficial estadunidense en nuestra División de Operaciones es también una expresión de nuestra profunda confianza mutua”, declaró a Politico el teniente general Christian Freuding.

Si bien la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) tiene experiencia en acoger oficiales extranjeros mediante programas de intercambio, integrar a uno tan profundamente en su estructura de mando central es poco común.