Detiene AEI a cuatro personas por posesión de armas de fuego y droga

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificaron como Francisco G. G., Andrés M. G., Karina A. M., y Laura Maribel O. S., por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y por delitos contra la salud, en Ciudad Juárez.

La detención fue en las calles Juan Balderas cruce con Privada Isla Mujeres de la colonia Luis Echeverría, ya que se encontró entre sus pertenencias lo siguiente:

– Armando G. G., de 43 años de edad, tenía un arma de fuego tipo pistola, con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles calibre 9mm.

– Andrés M. G., de 37 años, tenía un arma de fuego tipo pistola.

– Karina A. M., de 25 años de edad, tenía entre sus pertenencias 02 bolsas de plástico que contienen una hierba con las características de la mariguana, con un peso total de 18.04 gramos.

– Laura Maribel O. S., de 22 años de edad, se encontraba en posesión de dos bolsas que contienen una hierba verde seca y olorosa, con las características propias de la mariguana, dando un peso total de 25.83 gramos.

Los detenidos, las armas y la droga, quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones que establezcan su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).