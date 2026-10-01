Detienen a hombre con cocaína y mariguana en la colonia Infonavit Juárez Nuevo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Sebastián G. D., por posesión de droga.

Durante el operativo desplegado en contra del narcomenudeo, en el cruce de las calles Manuel Bernal y Alforfón, de la colonia Infonavit Juárez Nuevo, los agentes se percataron de la actitud evasiva de la mencionada persona al notar la presencia policial.

Procedieron a efectuarle una revisión y encontraron entre sus pertenencias, siete envoltorios que contenían una sustancia con las características de la cocaína en polvo, con un peso total de 16 gramos, así como una bolsa que contenía una hierba seca y olorosa con las características de la mariguana, con un peso total de 140 gramos.

El detenido de 21 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de continuar con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)..