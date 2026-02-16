Coordinarán esfuerzos con Municipio para atender quejas de conductores de transporte público

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que ya se puso en contacto con el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes Rascón para coordinar esfuerzos y atender las solicitudes que este lunes realizaron un grupo de conductores del transporte público.

Mencionó que la presencia de dichos conductores tiene como detonante la agresión con arma blanca que ayer domingo se registró en contra de uno de sus compañeros y que se acumula a otros detalles, mismos que fueron atendidos por el subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre.

De la Peña Grajeda expresó que algunas de las peticiones que realizaron el grupo de conductores tiene que ver con la seguridad pública o el alumbrado público, tareas que corresponden al Municipio de Chihuahua.