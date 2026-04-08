Coordinador del GPMorena dice que sí fue invitado a comida con la Gobernadora, pero decidió “declinar”

Luego de que la gobernadora Maru Campos se reunió la tarde del martes 7 de abril con diputados locales, a quienes la jefa del Ejecutivo invitó a comer, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, confirmó que sí fue invitado, pero que declinó acudir.

“Decliné la invitación. No se nos especificó el motivo, así que decidí declinar”, declaró Estrada Sotelo al preguntarle el por qué no estuvo presente en dicha reunión.

El morenista argumentó que a pesar de la invitación por parte de la Gobernadora, no acudió porque “no se especificó un tema que haya que tratar entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Mientras que al preguntarle el por qué tampoco acudieron el resto de los legisladores de Morena, Estrada dijo que “hay que preguntarles a ellos”.

Y es que ayer, la gobernadora Maru Campos se reunió con diputados locales del PAN que coordina Alfredo Chávez, del PRI, encabezados por Arturo Medina, los emecistas Francisco Sánchez y Alma Portillo, las petistas América Aguilar e Irlanda Márquez, así como el representante del Verde, Octavio Borunda, con quienes la titular del Ejecutivo destacó la coordinación entre ambos Poderes.