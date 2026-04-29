Coordinador de Morena en el Senado dice que Maru Campos incurrió en desacato político por declinar invitación

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que el hecho de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no atendiera la invitación de las comisiones para acudir al Senado es un desacato político, pero será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine las responsabilidades jurídicas.

El presidente de la Jucopo llamó a no anticiparse, porque tiene que agotarse la investigación, en su caso judicializarse el asunto, y una vez que “esté judicializado ya se revisará qué es lo que procede”.

“El Senado esperará a que se determinen las responsabilidades de funcionarios, (…) que es cuando actuaremos, mientras tanto no hay que entorpecer y dejar que sea el cauce institucional”, explicó.

Por su parte, afirmó que el Senado fijará una posición institucional, y será la FGR la que le dé cauce jurídico al asunto.

“Nosotros no vamos a crear ninguna comisión ni transitoria ni permanente, toda vez que ya están integradas y ya, al menos públicamente, se establecieron responsables, y la propia responsable de la Unidad de Investigación, con lo que informó ayer y todas las contradicciones, son elementos que consideramos que le corresponden a la Fiscalía”, aclaró.

Señaló que una vez que se hizo pública la presencia de agentes estadunidenses, se presentó la primera “mentira” por parte del fiscal del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno —quien presentó su renuncia ayer—, lo que pone de manifiesto que se “declara culpable por omisión” o por lo que determine la FGR con las carpetas que integre.

Agregó que hubo “otra mentira” cuando el propio fiscal dijo que los agentes pidieron ayuda para trasladarse hacia el aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a su país, por lo que generaron una crisis institucional, “porque se creó una Unidad de Investigación que transgrede lo establecido por la ley, porque al ser delitos de carácter federal debieron haber enterado e integrado la carpeta a través de la representación de la FGR en el estado de Chihuahua”.

El morenista consideró que se violentó la Constitución Política y se violentó la ley. “Lo menos que podemos nosotros mismos exigirnos es respetar el marco legal del país y el marco legal establece que el canal ya es ahora la Fiscalía General de la República”.