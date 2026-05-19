SSPE coordina traslado aeromédico de paciente con quemaduras

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó un operativo aeromédico para trasladar de emergencia a un hombre lesionado desde el municipio de Casas Grandes hacia la ciudad de Chihuahua.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para brindar atención inmediata en situaciones críticas, especialmente en regiones alejadas donde el tiempo de respuesta es fundamental para salvar vidas.

De acuerdo con el reporte, el paciente sufrió quemaduras en aproximadamente el 95 por ciento de la superficie corporal tras la explosión de un tanque de gas, por lo que requería atención médica especializada de manera urgente.

Ante la gravedad de las lesiones, la SSPE movilizó su helicóptero para realizar el traslado aeromédico desde Casas Grandes hasta la capital del estado, donde el hombre recibiría atención hospitalaria especializada.

Durante el operativo participaron elementos de la SSPE, personal médico de la Secretaría de Salud y paramédicos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar el traslado seguro del paciente y agilizar su ingreso a una unidad médica especializada.