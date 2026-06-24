Coordina Encargado del Despacho de FGE estrategias de combate al delito y atención ciudadana en la Fiscalía Noroeste

En su calidad de encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, se reunió con el personal al mando de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes, encabezados por el Fiscal Adalberto Oros Salido.

Durante el encuentro, se llevó a cabo una evaluación de los resultados obtenidos y se acordaron estrategias para continuar el combate a los diversos delitos que se registran con mayor frecuencia en esta zona, así como los relativos a la atención a la ciudadanía que requiere los servicios de esta Fiscalía.

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, atiende a la población de los municipios de Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Madera y la sede, Nuevo Casas Grandes.

El encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, dialogó con los encargados de las Unidades de Investigación, coordinadores y los diversos mandos, ante quienes hizo incapié en las estrategias para seguir avanzando en el restablecimiento de la paz en la entidad.