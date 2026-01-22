Cooperación entre Poderes permite fortalecer impartición de justicia: Alfredo Chávez se reúne con presidenta del TSJE

El coordinador del Grupo Parlamentario de PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, se reunió este día con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Marcela Herrera.

Así lo dio a conocer el coordinador legislativo, quien resaltó la importancia de la reunión:

“Agradezco a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, el espacio de diálogo que tuvimos. La cooperación entre poderes permite construir soluciones y seguir fortaleciendo la impartición de justicia en Chihuahua”, publicó Chávez Madrid en sus redes sociales.