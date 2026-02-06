Convoca Congreso a participar en las Audiencias Públicas sobre elección directa de regidurías

El H. Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su LXVIII Legislatura, convoca a organizaciones civiles, instituciones académicas, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a participar en las Audiencias Públicas 2026, enfocadas en el análisis de la iniciativa de ley para la elección directa de regidurías por demarcaciones territoriales.

El diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, señaló que este ejercicio forma parte del compromiso del Congreso con el parlamento abierto y con la construcción de leyes que respondan a la realidad de los municipios y a la voz de la sociedad.

*”Queremos que esta reforma se discuta de frente con la ciudadanía, escuchando argumentos, propuestas y preocupaciones. Las decisiones que impactan la representación municipal deben construirse con diálogo y participación”,* expresó el presidente del Congreso.

Las audiencias tienen como objetivo recibir opiniones y planteamientos sobre una propuesta que busca modificar la forma en que se eligen las y los regidores en el estado, fortaleciendo la representación territorial y la cercanía entre autoridades y comunidad.

Las sesiones se desarrollarán en un horario de 17:00 a 19:00 horas, en las siguientes fechas y sedes:

• Ciudad Juárez: viernes 6 de marzo de 2026, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

• Chihuahua: miércoles 11 de marzo de 2026, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

• Cuauhtémoc: miércoles 18 de marzo de 2026, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc.

Las personas interesadas podrán participar de manera directa, presentando propuestas o posicionamientos de forma respetuosa, con un tiempo máximo de hasta 10 minutos por intervención.

Finalmente, el diputado Guillermo Ramírez reiteró que el Congreso del Estado mantendrá abiertos estos espacios de escucha activa para fortalecer la vida democrática de Chihuahua.

Para mayores informes, se encuentra disponible el correo audienciapublica@congresochihuahua.gob.mx y el teléfono 614 412 3200, extensiones 25033 y 25138.