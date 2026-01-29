“Convenimos seguir trabajando conjuntamente”: Sheinbaum mantiene nueva llamada telefónica con Trump y su esposa Melania

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que conversó por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump.

La mandataria calificó a esta llamada como “productiva y cordial”, además aseguró que se avanza en temas comerciales y la relación bilateral.

“Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”, escribió en su cuenta de X.

La llamada telefónica entre ambos mandatarios ocurre en el marco de la presión de Estados Unidos para el combate a los cárteles del narcotráfico y en medio de las tensiones tras la operación en Venezuela.

La presidenta Sheinbaum anunció el ajuste de su agenda la noche de este miércoles y señaló que su conferencia matutina comenzará a las 9:00 de la mañana.

