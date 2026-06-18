Continúa FGE Occidente rastreo con apoyo canino y dron en Largo Maderal

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de su personal en el municipio de Guerrero, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, continúa con el operativo de rastreo en el Ejido Largo Maderal, municipio de Madera, en seguimiento a las investigaciones casos de personas ausentes y/o desaparecidas.

Desde temprana hora de ayer miércoles 17 de junio, con apoyo de un binomio del Grupo K-9 y el uso de un dron, inició el operativo en el paraje conocido como Mesa de la Borrega; un día antes se trabajó en las inmediaciones de Rancho Filemón.

En las acciones participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Comisión Local de Búsqueda de la ciudad de Chihuahua, peritos en materia Criminalística de Campo y una antropóloga.

Los trabajos se realizaron en un espacio de aproximadamente 800 metros, en los que se hizo un recorrido en forma pedestre y una inspección aérea con apoyo de un dron, así como un recorrido con un elemento canino, sin que se encontraran indicios de investigación.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.