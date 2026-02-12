Continua FEM la búsqueda de la adolescente Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas

Cuenta con reporte de ausencia desde el año 2022

En seguimiento a los trabajos de búsqueda de Génesis Dibanhi Enríquez Cárdenas, quien cuenta con reporte de desaparición desde el 19 de abril del año 2022, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la calle Ramírez cruce con Boulevard Zaragoza de la colonia Juárez Nuevo, en Ciudad Juárez.

Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y/o Desaparecidas, acompañados de personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, intervinieron el domicilio con una orden judicial, en la búsqueda de indicios que lleven a dar con su paradero.

Cabe señalar que, en este caso, se encuentran vinculados a proceso cuatro probables responsables del deleito de desaparición forzada de personas cometido por particulares.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.