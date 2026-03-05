Consolida UACH red universitaria de apoyo en el Año de la Salud Mental

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través del Departamento de Atención Integral al Estudiante (DAIE), realizó las jornadas para la implementación del programa “Guardianes para la Prevención del Suicidio”, una estrategia institucional que busca fortalecer la atención y el acompañamiento a la comunidad universitaria en el marco del Año de la Salud Mental.

Durante la bienvenida, la jefa del DAIE, Mtra. Renée Gabriela Núñez Ochoa destacó que la prevención del suicidio exige un acompañamiento integral y una canalización oportuna, así como la capacidad de mirar al otro e intervenir sin juicio. Subrayó que el Año de la Salud Mental no representa una acción aislada, sino un compromiso compartido que involucra a toda la población universitaria desde un enfoque preventivo.

“Desde el rol que desempeñamos podemos convertirnos en un punto de apoyo. Abrir espacios de escucha y generar entornos seguros forma parte de nuestra responsabilidad institucional”, expresó, al tiempo que enfatizó la importancia de la participación activa de direcciones de área y unidades académicas, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Seguridad y Protección Civil, Secretarías Académicas, personal docente, tutorías, psicología, enlaces de cultura de paz y enlace universitario, entre otras.

El objetivo general de estas jornadas consiste en sensibilizar y capacitar a personal estratégico de la UACH para la identificación temprana de señales de riesgo suicida, el acompañamiento inicial y la canalización oportuna a servicios profesionales, mediante la implementación del programa de “Guardianes para la Prevención del Suicidio”.

La jornada fue impartida por la Dra. Carolina Santillán Torres Torija, especialista en prevención del suicidio, y se desarrolló en dos momentos clave. El primero consistió en la conferencia “Panorama actual del suicidio y retos para la universidad: un modelo de atención”, dirigida a directivos, docentes y personal académico y administrativo, con el propósito de contextualizar el fenómeno, analizar los desafíos institucionales y presentar un modelo de intervención desde el ámbito universitario.

Posteriormente, se llevó a cabo la capacitación técnica “Formación de Guardianes: herramientas prácticas para primeros respondientes universitarios”, enfocada en personal estratégico, quienes asumirán el rol de primeros respondientes dentro de sus respectivas unidades académicas y áreas. En esta sesión se brindaron herramientas prácticas para identificar señales de alerta, ofrecer apoyo inicial y canalizar adecuadamente a servicios especializados.

Con estas acciones, la UACH reafirma su compromiso con la salud mental y la construcción de una cultura universitaria basada en la empatía, la prevención y el acompañamiento responsable.