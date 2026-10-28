Consejeros del INE niegan acercamientos con proveedores; frenan nuevos contratos

Ciudad de México. Nueve de los diez consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), que siguen en funciones, negaron que hayan tenido algún acercamiento con algún proveedor del órgano. Además, adelantaron una revisión de los funcionarios del órgano cercanos a la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y se encuentran a la espera de posibles renuncias.

Luego de que por la mañana Rita Bell López Vences reconoció que se llegó a reunir con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral por petición de Taddei, el resto aseguró este martes que no tuvo conversaciones con el empresario.

En ese sentido lo manifestó también Blanca Cruz, quien asumirá hoy por la noche la presidencia provisional del organismo, así como los consejeros que han conformado el bloque que votó a favor de las propuestas de Taddei en el Consejo General. De igual forma, Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Frida Gómez Puga.

“Por mi parte, estoy muy tranquila. No he tenido ninguna reunión con este proveedor ni con ningún otro porque también parte de nuestro trabajo como consejeras tampoco es reunirnos con proveedores”, señaló De la Cruz en una conferencia de prensa ofrecida por los diez consejeros. Por su parte, Jorge Montaño, también identificado como dentro de este grupo, dijo, en referencia al empresario Hernández Casillas, “no lo conozco”.

Alfredo Domínguez

Agregó que su “cercanía” es con todos los integrantes del INE, con quienes tiene una relación institucional.

En tanto, la consejera, Blanca Cruz, al ratificar que hoy a las 7 de la noche rendirá protesta ante el Consejo General como presidenta provisional, se hará una revisión de los perfiles que ocupen las vacantes de quienes renunciaron.

“Vamos a evaluar los perfiles que están ya laborando también en las propias unidades y que demuestren experiencia, conocimiento en la materia, incluso una antigüedad ya en el cargo y por supuesto que será una decisión colegiada para que podamos dar paso a esta transición”, agregó.



A la vez, aclaró que por acuerdo de los consejeros, “les solicitaron su renuncia” a quienes han tenido señalamientos por aparecer en fotografías o videos con el proveedor.

Y del resto de funcionarios igualmente señalados, dijo: “hemos acordado de manera colectiva revisar el resto de los perfiles que podamos tener con algún tipo de señalamiento en todas las áreas institucionales y lo decía ya un poco en las palabras que yo leía con ustedes. Les decía, estamos ya en un acuerdo colectivo en donde revisaremos estructuralmente las áreas de oficinas centrales para poder tomar decisiones colegiadas y no quiere decir que serían tal vez en algún caso, las únicas tres renuncias. Y también es algo importante que mencionar”.

También expuso que la entrega de nuevos contratos por parte del instituto quedará detenida de momento. Cruz ofreció que las decisiones que tome durante el periodo en el que esté al frente del INE se harán de manera colegiada.