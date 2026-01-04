Conoce la Unidad Médica de la DSPM; policías y bomberos que atienden emergencias de salud

Son 42 elementos capacitados como primeros respondientes en situaciones médicas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 4 de enero de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) cuenta con una Unidad Médica especializada que brinda atención como primer respondiente en incidentes médicos, desde situaciones menores hasta emergencias de alta complejidad, a través de policías y bomberos certificados como Técnicos en Urgencias Médicas (TUM) y licenciados en Enfermería.

Gracias a esta unidad, la DSPM de Chihuahua Capital se posiciona como una de las pocas corporaciones del país con personal debidamente equipado y capacitado para atender de manera integral emergencias médicas, ya que en muchos casos son los primeros en arribar al lugar de los hechos, fortaleciendo así su labor de protección y seguridad a la ciudadanía.

El policía segundo Israel Meléndez, coordinador de la Unidad Médica y paramédico de la corporación, informó que actualmente se cuenta con 42 policías y bomberos capacitados como TUM, quienes brindan atención inmediata para valorar el estado de salud de las personas y determinar, de ser necesario, el traslado en ambulancia de URGE o Cruz Roja.

“Accidentes automovilísticos, personas lesionadas por arma de fuego o arma blanca, hemorragias e incluso mujeres en labor de parto, son algunos de los incidentes que atendemos como primeros respondientes. Contar con una unidad médica disponible en todos los turnos facilita y fortalece nuestro trabajo”, destacó Meléndez.

La Unidad Médica, también conocida como Patrulla Médica, recorre de manera permanente los distintos distritos de la ciudad, alternando diariamente a un policía y un bombero, acompañados por un asistente.

El personal paramédico de la DSPM está preparado para servir a la comunidad tanto en tareas de seguridad como en la atención de emergencias médicas durante su patrullaje ordinario, además de contar con el respaldo de la Unidad de Operaciones Aéreas (UOA).

Cabe mencionar que la aeronave Halcón 1 puede adaptarse como unidad médica aérea para realizar traslados de emergencia y cuenta también con personal paramédico y técnicos en urgencias médicas, debidamente capacitados.