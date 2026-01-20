Conoce a los 4 astronautas que viajarán a la Luna en la misión Artemis II de la NASA

Artemis II marcará el regreso a la Luna a más de un siglo. La NASA ya inició la primera etapa de preparación de esta misión.

La ventana de lanzamiento se abre el 6 de febrero de 2026; sin embargo, la NASA no descarta fallas técnicas y de logística en el tan esperado evento, por lo que Artemis II se extendería hasta abril.

Cuatro astronautas serán los que lleguen a la órbita terrestre baja por primera vez desde 1972.

Tripulantes de la misión Artemis II (NASA)

De acuerdo con información publicada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, tienen como objetivo recopilar información que permita regresar a la Luna e iniciar misiones en Marte.

“Artemis II representa un avance hacia el establecimiento de una presencia humana duradera en la superficie lunar y en Marte. Estoy sumamente impresionado por nuestro equipo de la NASA y la tripulación de Artemis II. Les deseo lo mejor ¡Sigan adelante con valentía!”.Jared Isaacman. Administrador de la NASA

¿Quiénes son los cuatro astronautas de la misión Artemis II?

La tripulación que viajará a la Luna como parte del programa Artemis II la componen tres hombres y una mujer, quienes fueron seleccionados por su experiencia y capacidad.

Por parte de la NASA:

Comandante Reid Wiseman, de 50 años de edad

Piloto Victor Glover, de 49 años de edad.

Astronauta especialista de misión Christina Koch, de 46 años de edad

Por parte de la Agencia Espacial Canadiense (CSA):

Astronauta Jeremy Hansen, de 49 años de edad

Reid Wiseman viajará a la Luna en la misión Artemis II de la NASA

Reid Wiseman es originario de Baltimore, Maryland. Es licenciado en Ciencias en Ingeniería de Sistemas y Computación del Instituto Politécnico Rensselaer.

Cuenta con una maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Sirvió en la Marina a lo largo de 27 años.

Entre 2020 y 2022 fungió como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA.

Cuenta con amplia experiencia debido a que trabajó como ingeniero de vuelo en la Expedición 41 a la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2014.

Reid Wiseman (NASA)

Victor Glover viajará a la Luna en la misión Artemis II de la NASA

De acuerdo con su perfil publicado por la NASA, Victor Glover nació en Pomona, California. Es egresado de la Universidad Politécnica Estatal de California, donde se graduó como ingeniero laboral.

Cuenta con tres maestrías:

Ingeniería de Pruebas de Vuelo

Ingeniería de Sistemas

Arte y Ciencia Operacional Militar

Pasó 168 días en el espacio, tiempo en que realizó 4 caminatas como parte de la misión SpaceX Crew-1 en 2020.

Actualmente se desempeña como Capitán de la Marina y piloto de pruebas con más de 3 mil 500 horas de vuelo.

Victor Glover (NASA)

Christina Koch viajará a la Luna en la misión Artemis II de la NASA

Christina Koch nació en Michigan. Tiene una Ingeniería y una Maestría en Eléctrica y Física. Es egresada de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Ingresó a la NASA como ingeniera eléctrica y en 2013 se convirtió en astronauta.

Realizó el vuelo individual y mas largo, por una mujer. Estuvo en el espacio 328 días, tiempo en el que hizo tres caminatas espaciales.

Christina Koch (NASA)

Jeremy Hansen viajará a la Luna en la misión Artemis II de la NASA

Jeremy Hansen es originario de London, Ontario. Estudió la carrera de Ciencias Espaciales y tiene una maestría en Física, del Royal Military College de Canadá.

Actualmente funge como coronel y piloto Real Fuerza Aérea Canadiens.

En 2017 se convirtió en el primer astronauta no estadounidense en viajar a la luna. Ha participado en misiones como:

CAVES: vivía bajo tierra

NEEMO: vivía bajo el agua