Conmemoran en Palacio de Gobierno el 113 aniversario del Ejército Mexicano

Este viernes se llevó a cabo un desayuno en Palacio de Gobierno para conmemorar el 113 aniversario del Ejército Mexicano.

Como parte del evento, se instaló una exposición fotográfica con hazañas de la milicia y prestación de servicio social, así como una declamación sobre la defensa de la patria y una presentación musical a cargo de Lalo Gameros, de Caballo Dorado.

Acudieron elementos de las distintas corporaciones de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, con un presidium conformado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván; el General Felipe González Moreno, Comandante de la 5/a. Zona Militar; el General Alejandro Rivas Salgado, coordinador estatal de la Guardia Nacional; la magistrada presidenta del Poder Judicial en Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval; el diputado Alfredo Chávez en representación del Congreso del Estado y el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.

Asimismo, la General Luz María Aguilar Anguiano, directora del Hospital Militar Regional; el General en retiro, Ricardo Fernández Acosta, titular del Sistema Penitenciario del Estado; el General Humberto Ibarra Lares, Comandante de la Región Aérea Noroeste; el General José Gilberto Velázquez Murillo, Comandante de la Base Aérea Militar 13 y el General en retiro, Gerardo Rubén Serrano Huerta.