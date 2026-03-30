Conmemora FCQ-UACH por 18 años consecutivos “La Hora del Planeta”

Realizan actividades para concientizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Como ya es tradición, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, se sumó a la iniciativa mundial “La Hora del Planeta”, que consiste en apagar las luces el último sábado de marzo, de 20:30 a 21:30 horas, con el propósito de generar conciencia sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente.

El club de divulgación de la unidad académica, con el apoyo de la sociedad de alumnos, clubes estudiantiles, docentes y directivos, organizó un programa académico y cultural que inició dos semanas antes. Durante este periodo se impartieron diversas conferencias relacionadas con la importancia de cuidar y proteger el planeta.

El sábado 28 de marzo, de manera simultánea con cerca de 200 países que se han sumado a esta estrategia global, se apagaron las luces del Areópago, espacio de la facultad donde se llevó a cabo un programa artístico-musical iluminado con una mega fogata. En este ambiente, la comunidad universitaria convivió y disfrutó de música en vivo.

El director de la facultad, Mtro. Emiliano Zapata Chávez felicitó al Club de Divulgación por la organización de esta actividad, cuyo objetivo es fomentar la conciencia en la comunidad universitaria para adoptar mejores hábitos que contribuyan al cuidado de nuestra casa común: el planeta.

Tras el encendido de luces a las 21:30 horas, el presidente del Club de Divulgación, Evan Jareth Alvarado Castro, agradeció a todas las personas que hicieron posible el evento. Asimismo, exhortó a la comunidad universitaria y al público en general a contribuir a la conservación del planeta mediante pequeñas acciones orientadas a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, ante el desafío ambiental actual.

Cabe señalar que el programa de actividades comenzó a las 16:00 horas con las conferencias “Inteligencia Artificial: cómo se convertirá en tu ventaja competitiva profesional” y “Abejas: pequeñas guardianas del planeta”. Posteriormente, se presentaron el espectáculo de magia “El orden del caos”, la danza folklórica “Ne Semati” y el show de kung fu “Xinju Matrix Chihuahua”, además de la participación de las porristas de la facultad.

“La Hora del Planeta” nació en Sídney, Australia, en 2007 como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el cambio climático. La iniciativa fue promovida por el World Wide Fund for Nature (WWF) y la agencia publicitaria Leo Burnett. Su acción principal consiste en apagar las luces de edificios, monumentos y hogares durante una hora, generalmente de 20:30 a 21:30, el último sábado de marzo. Este acto busca inspirar a millones de personas a reflexionar sobre la importancia de cuidar la naturaleza y reducir la huella ecológica.