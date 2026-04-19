Conflicto político España: Sánchez se disculpa con Sheinbaum; Ayuso reconoce a Machado

Políticos de izquierda y de derecha en España se vieron envueltos en una serie de señalamientos y descalificaciones cruzadas este fin de semana, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, y de la visita a Madrid de la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Un día antes de que diera inicio el evento en Barcelona, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó la cumbre como una “reunión de narcoestados”.

Un día después, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con “los peores narcodictadores”, en la cumbre celebrada en Barcelona.

Según Garriga, “el PSOE y Pedro Sánchez han convertido España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo”, y hoy, “para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir Barcelona en la capital de la izquierda criminal”.

Garriga llamó a los asistentes a la cumbre progresista en Barcelona de “banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum”, a quien pidió que “deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte”.

También acusó al presidente colombiano, Gustavo Petro, de “financiar su campaña electoral con el dinero del narcotráfico”, mientras que al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo llamó “expresidiario que no duda en meter en prisión a quien disiente de su gobierno”.

Garriga dijo que en la cumbre de Barcelona se reunieron “los peores criminales, los peores narcodictadores”, que fueron “aliados preferentes de la narcodictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela, y contrastó esta cumbre progresista con la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en Madrid, a quien manifestó su pleno apoyo.

Ayuso entrega medallas de Madrid a Machado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió este sábado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla de Oro de esta región española.

“Para mi es un honor inmenso, en nombre de todos los venezolanos, recibir esta medalla de oro de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país, dentro y fuera de Venezuela, que han arriesgado su vida por la libertad”, dijo en su discurso de aceptación de la condecoración.

En el acto, al que también acudió Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas encarcelado en 2015 por el gobierno de Nicolás Maduro, Machado pidió que se “entienda” lo que significa “vivir bajo una tiranía brutal” y que por eso “la medalla, en reconocimiento a una vida de servicio y entrega, está hecha a cada ciudadano con nombre, apellido y oficio”.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso reconoció la valentía de María Corina, al sobrevivir un año de encierro, lo que —aseguró— fue el “precio que tuvo que pagar por ganar al tirano y para no caer presa del régimen y sus amenazas”, refiriéndose a Nicolás Maduro.

“Madrid es la casa de todos los acentos del español, plaza mayor de la Hispanidad, la verdadera Nación de naciones, y no lo que pretenden hacer con España los mismos que nos fragmentan por todo el mundo a través de los nacionalismos y la leyenda negra”, agregó la funcionaria madrileña.

El rechazo de Machado a Pedro Sánchez y la cumbre en Barcelona

Horas después, Machado encabezó un mitin en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, que reunió a miles de seguidores y compatriotas exiliados.

Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados la tarde del sábado en la icónica plaza madrileña fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo, aclamándola con gritos de “¡Presidenta!”.

Sus seguidores también pidieron “¡libertad!” y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.

“Con toda esta energía que estoy sintiendo de vosotros, vamos a volver a Venezuela”, dijo la opositora venezolana.

El domingo, Machado afirmó que rechazó reunirse con el presidente socialista Pedro Sánchez, al considerar que su gobierno no asumió “el liderazgo de Europa” en favor de la “libertad” en Venezuela.

“Yo tengo siempre muy altas expectativas de lo que España puede hacer por la libertad y las democracias liberales de Occidente, y en el caso de Venezuela hubiésemos esperado que asumiera un liderazgo en Europa”, dijo.

La opositora venezolana criticó la presencia de mandatarios de izquierda en la Cumbre de la Democracia, organizada en Barcelona por el Gobierno español, por lo que consideró que “ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente”.

En su opinión, en este foro de Barcelona, al que asistieron líderes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum y el uruguayo Yamandú Orsi, entre otros, hubo declaraciones que demostraron que “hay personas que están desesperadas buscando excusas para impedir que el pueblo de Venezuela pueda expresarse libremente”.

Sánchez se disculpa con Sheinbaum y se lanza contra la derecha

Pedro Sánchez pidió disculpas a Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Lula da Silva por “los insultos” de Díaz Ayuso.

“Lo que está claro es que la sociedad española, que es abierta, hospitalaria y respetuosa, no se siente representada por esos insultos”, declaró.

Una vez concluida la Cumbre, durante su participación en el foro Global Progressive Mobilisation, también celebrado en Barcelona, Sánchez afirmó que el tiempo de la derecha y los ultras se acaba.

Agregó que, con eventos como la IV Cumbre en Defensa de la Democracia empieza un nueva era en la que “la vergüenza cambia de bando”.

“La derecha no lidera, languidece (…) Hoy, en Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando”, expresó el también líder del PSOE, antes de garantizar que los progresistas van a traer al mundo una nueva era.

Durante su discurso dijo que la vergüenza va a ser para los que fomenten la injusticia, los que exploten a los trabajadores, criminalicen a los diferentes, conviertan los derechos en mercancías, defiendan el privilegio de las élites, y apoyen la guerra y la violencia en Gaza, Cisjordania, Ucrania, el Líbano u Oriente Medio.

Con información de EFE y Europa Press