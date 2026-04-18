Confirma Fiscalía localización con vida de policías municipales de Belisario Domínguez

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informa que hoy sábado 18 de abril, fueron localizados con vida, los tres policías municipales de Belisario Domínguez, que fueron reportados como ausentes el pasado miércoles.

Se trata de Isidro R. Ch., Ricardo E. R., y Cristian P. L., quienes fueron localizados en el municipio de Cusihuiriachi por la Policía Municipal del lugar.

En el operativo de búsqueda, encabezado por la Agencia Estatal de Investigación adscrita a la Unidad de Santa Isabel, también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, del Ejército Mexicano, y de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Por su parte, el Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, informó que los elementos localizados fueron llevados para revisión a una institución médica en Cuauhtémoc y que posteriormente se tenía previsto su traslado a la ciudad de Chihuahua en donde continuarán las diligencias correspondientes.

Esta representación social continuará con las indagatorias ministeriales, a fin de esclarecer el caso.