Confían en Fuerzas Armadas 75.9% de la población: Inegi

La confianza ciudadana en las instituciones de seguridad en México muestra contrastes marcados: mientras las Fuerzas Armadas mantienen los niveles más altos de credibilidad, las policías estatales y municipales continúan rezagadas, según la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025.

Según los resultados difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 75.9% de la población de 18 años de edad y más reportó tener un nivel de confianza alto o moderadamente alto en las Fuerzas Armadas posicionándolas como las instituciones de seguridad mejor evaluadas en el país.

La Guardia Nacional obtuvo un 61.0% de confianza, una diferencia significativa respecto a las corporaciones policiales locales.

Al contrastar estos resultados con los datos de la ENCOAP 2023, se observó que la Guardia Nacional registró un aumento en la confianza ciudadana, ya que en ese año registró 58.1%, lo que implica un incremento de 2.9 puntos porcentuales.

Por otro lado, las corporaciones policiales a nivel local registraron menores niveles de confianza. La policía estatal alcanzó 46.9% de confianza alta según el documento elaborado por el Inegi, mientras que la policía preventiva municipal se situó en 45.5 por ciento.

En ambos casos, más de un tercio de la población manifiesta desconfianza: 35.5% en policías estatales y 36.4% en municipales.

La encuesta, basada en una escala de 0 a 10, mostró además que entre 11% y 17% de la población mantiene una postura neutral frente a estas instituciones.

Niveles de confianza

Con base en los resultados mostrados, 56.3% de la población de 18 años de edad y más manifestó tener confianza alta o moderadamente alta en las personas empleadas del gobierno federal, el nivel más alto dentro de la administración pública.

Asimismo, el gobierno federal como institución registró 53 por ciento.

Sin embargo, al considerar el porcentaje de este último, con respecto al ejercicio del 2023, se registró un descenso de 0.6 puntos porcentuales; pues el 53.6% de los encuestados de aquel año dijeron tener el nivel más alto de confianza en dicha institución.

El análisis de las cifras relacionadas con personas empleadas del sector público mostró que el ámbito federal también lidera con 56.3%, seguido por el estatal (53.7%) y el municipal (54.0%), lo que sugiere que la percepción sobre los funcionarios es, en general, mejor que la de las instituciones.

A pesar de que más de la mitad de la población confía en el gobierno federal, los niveles de desconfianza siguen siendo significativos. Por ejemplo, 28.7% de las personas reportó confianza baja o nula en el gobierno federal, cifra que aumenta a 35.6% en el caso de los gobiernos municipales.

Otros poderes

Al pasar al análisis de otras instituciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanzó 50.7% de confianza alta o moderadamente alta, superando al Congreso de la Unión (41.0%) y a los congresos estatales (38.8%).

Por otro lado, los datos revelaron que 84.9% de la población considera probable que un servidor público acepte sobornos para agilizar trámites; mientras que en 2023, sólo el 27.2% de los encuestados mostró la mayor percepción sobre este tema, es decir, la cifra aumentó 57.7 puntos porcentuales. Mientras que 82.4% cree que los funcionarios aceptarían empleos en el sector privado a cambio de favores políticos.

En cuanto a los determinantes de la confianza, poco más de la mitad de la población consideró probable que las instituciones respondan adecuadamente: el 54.8% indicó que los servicios públicos pueden adaptarse a nuevas necesidades; el 53.7% estimó que el gobierno toma decisiones basadas en evidencia, mientras que el 52.9% considera que las quejas ciudadanas pueden mejorar servicios.

Al medir la confiabilidad, 60.5% cree que el gobierno está preparado para emergencias, pero sólo 51.4% confía en el uso adecuado de datos personales, lo que reflejó reservas en temas de privacidad.

Apertura e imparcialidad

La percepción de apertura institucional presentó los siguientes contrastes: mientras 78.4% consideró fácil encontrar información sobre trámites, solo 35.7% cree probable recibir respuesta de legisladores.

En imparcialidad, 54% confía en que los trámites se atienden sin sesgos, pero apenas 41% cree que los funcionarios ayudarían a corregir errores sin sancionar, lo que evidencia dudas sobre el trato justo.

Satisfacción con servicios

A diferencia de los datos que arrojó la confianza institucional, en el caso de los servicios públicos se registraron mejores niveles de satisfacción, pues el 70.6% de personas están satisfechas con trámites administrativos; el 62.6% con la educación pública y el 52.3% de las personas participantes dijeron sentirse satisfechas con el sistema de salud.

También, el ejercicio que levantó el Inegi mostró que el 82.6% de quienes realizaron un trámite reciente reportó satisfacción con el servicio recibido.

Principales preocupaciones

Finalmente, la encuesta del 2025 identificó como principales problemas del país: la delincuencia e inseguridad con un porcentaje del 75.4%; la inflación y costo de vida, que registró un 65.4%, además de la corrupción con un 46.8 por ciento.

Entiende 36% de mexicanos qué es la Inteligencia Artificial

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que, aunque la Inteligencia Artificial (IA) comienza a ser un concepto familiar entre la población mexicana, aún existen brechas importantes en su comprensión y, sobre todo, en la confianza hacia su uso por parte de las instituciones públicas.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, solo 36.1% de las personas de 18 años y más afirmó entender qué es la IA y ser capaz de explicarla sin dificultad. En contraste, casi la mitad de la población (48.0%) señaló que tiene una noción general del concepto, pero con dificultades para describirlo, lo que evidencia un conocimiento parcial sobre esta tecnología.

También, el 15.6% de los encuestados reconoció no saber qué significa la Inteligencia Artificial.

Uso gubernamental

La encuesta también exploró la percepción ciudadana sobre el uso de la IA por parte del gobierno, mostrando una mezcla de optimismo y desconfianza.

Por un lado, 58.9% de la población consideró seguro que la Inteligencia Artificial permita ofrecer servicios públicos más personalizados y adaptados a las necesidades de las personas. Este dato sugiere que existe una expectativa positiva respecto a la capacidad de la tecnología para mejorar la atención gubernamental.

Sin embargo, las dudas aumentaron cuando se trata del manejo de datos personales. Un 40.6% de los encuestados consideró que no es seguro que la información personal esté protegida si es gestionada mediante sistemas de IA en instituciones públicas.

Este contraste evidencia que, aunque la ciudadanía reconoce el potencial de la tecnología para eficientar servicios, persiste una preocupación relevante en torno a la privacidad y el uso de la información.

Por otro lado, el 46.1% de los participantes mencionaron sobre que es seguro usar la inteligencia artificial si se mantiene a las personas en control de las decisiones y un 48.5% si se reducen los costos.