Conductora pierde el control y cae a canal de la colonia Dale

Una mujer resultó lesionada tras perder el control de su vehículo y caer a un canal, lograron rescatarla.

El hecho se registró en la calle 46 y Manuel estrada, Colonia Dale en donde la conductora de apróximadamente 43 años de edad que tripulaba un vehículo Accord de color rojo pierde el control del volante y termina por caer en el canal.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y el equipo de rescate para brindarle atención médica trasladarla a un nosocomio para su valoración médica.

Elementos de vialidad se hacen cargo de recabar información y elaborar el croquis correspondiente para delimitar el accidente.