Conductor resulta lesionado tras accidente en el Periférico R. Almada

La noche de este lunes se registró un accidente vial sobre el Periférico R. Almada, a la altura del cruce con Misión de Santa Bárbara, en la colonia Valle Escondido, que dejó como saldo a un conductor lesionado y daños materiales.

De acuerdo con el reporte preliminar, el guiador de una camioneta Ford Escape circulaba de este a oeste cuando, al tomar una curva, perdió el control de la unidad. El vehículo salió del camino sin impactar el cordón, subió a la banqueta y finalmente chocó contra la baranda de protección del periférico.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al conductor, quien presentó lesiones de consideración, aunque no fue necesario su traslado de emergencia, según los primeros informes.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar nota del percance y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.