Conductor omite señal de alto y provoca choque en la Ortiz Mena

Dos mujeres resultaron con lesiones leves luego de un accidente vial en el Boulevard Ortiz Mena, a la altura de la Francisco Villa.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta Mazda CX-30 de color gris circulaba de sur a norte por el lateral de la Ortiz Mena y al omitir la señal de alto, choca contra un costado contra una camioneta TIGGO7 CHIREY de color rojo.

Debido al impacto, la camioneta CHIREY volcó sobre su toldo, proyectándose contra un poste.

Agentes de la Policía Vual se encargaron del reporte correspondiente.