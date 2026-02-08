Conductor ebrio choca contra poste y puesto de elotes en la Agustín Melgar

Un conductor en aparente estado de ebriedad chocó contra un puesto de elotes al perder el control de su vehículo, por fortuna no hay personas lesionadas.

Se trata de un hombre que conducía una camioneta de lujo Mercedes Benz ML 350 modelo 2010 circulaba sobre la avenida Agustín Melgar pasando la Avenida Universidad en sentido de oeste a este y debido al exceso de velocidad pierde el control del volante impactándose la barra de contención, un teléfono público y un poste de teléfonos de México para posteriormente terminar impactado contra un puesto ambulante de venta de elotes justo en la entrada a la tienda Soriana.

Aafortunadamente en el puesto de elotes no había clientes y el dueño del puesto resultó ileso, el conductor de la camioneta en aparente estado de ebriedad fue asegurado por elementos de la policía Vial.

Cabe destacar que hay cuantiosos daños materiales en los que el conductor se tendrá que hacer responsable.