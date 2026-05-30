Condenan a 15 años de cárcel a joven que planeó atentado durante concierto de Taylor Swift en Austria

Un tribunal austríaco condenó este jueves a un hombre de 21 años de edad a 15 años de prisión por planear un atentado terrorista en un concierto de Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, y a 12 años de prisión a su cómplice, de la misma edad.

Durante el juicio en el tribunal estatal de Wiener Neustadt, los acusados, Beran A. y Ardan K., respectivamente, fueron considerados también culpables de haber instigado a otro compañero, Hasan E., a cometer un ataque terrorista con cuchillo en Arabia Saudí.

Beran A. fue detenido en agosto de 2024 al descubrir la policía austríaca un complot para atentar en uno de los tres conciertos que tenía planificado ofrecer la intérprete de “Tha Fate Of Ophelia” en el estadio Ernst-Happel de Viena, espectáculos que fueron cancelados por las autoridades por razones de seguridad.

Taylor Swift describió el hecho como algo “devastador”.

La fiscalía afirma que intentó, sin éxito, adquirir ilegalmente armas, entre ellas una ametralladora y una granada de mano, y que siguió las instrucciones de un video del Estado Islámico publicado en internet para fabricar una pequeña cantidad del explosivo triperóxido de triacetona (TATP).

También se le acusa en el mismo juicio de conspirar por separado con dos amigos de la escuela para llevar a cabo un atentado en solitario cada uno a principios de 2024 en distintas ciudades de Medio Oriente. Él y su coacusado, Arda K., admiten que viajaron a Dubái y Estambul, respectivamente, para llevar a cabo los atentados, pero que finalmente no lo hicieron.

Sin embargo, ambos negaron haber prestado apoyo moral al tercer hombre, que fue detenido en La Meca como sospechoso de apuñalar a un agente de seguridad en la Gran Mezquita de la ciudad santa. Este sigue bajo custodia en Arabia Saudita.