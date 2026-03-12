Concluyen trabajos de tren de pavimentación en tramo carretero de Chihuahua

•Se intervinieron 14.40 kilómetros en la carretera San Buenaventura-Nuevo Casas Grandes

•A partir de la próxima semana iniciarán labores en el tramo El Sueco-San Buenaventura

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que concluyeron los trabajos del tren de pavimentación en la carretera de San Buenaventura-Nuevo Casas Grandes.

Se intervinieron 14.40 kilómetros, del km 156+000 al 191+000 con un ancho de 12 metros, en donde se realizaron trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor.

Las cuadrillas de la SICT trabajaron con equipo de tecnología alemana, integrado por una petrolizadora, un compactador neumático, una fresadora, un compactador de rodillo y una extendedora, todos de última generación.

El Centro SICT Chihuahua indicó que, a partir de la siguiente semana el tren de pavimentación iniciará labores en el tramo El Sueco-San Buenaventura.

Los trabajos de conservación se realizarán del kilómetro 59+000 al 70+000, con una meta de 11 kilómetros en una superficie de siete metros de ancho.

En una primera etapa el tren de pavimentación intervendrá adicionalmente cuatro tramos de la Ruta 45 Chihuahua-Juárez a la altura de Villa Ahumada, así como otro tramo más de la ruta 10 El Sueco-Janos.

Durante el primer semestre, el Centro SICT Chihuahua tiene una meta programada de 64.40 kilómetros distribuidos en siete tramos, en donde hasta el momento, se reporta un avance global del 32.8 por ciento.

Cabe destacar que esta entidad fue de las primeras en contar con un tren de pavimentación en el país en 2025, el cual se mantiene en operación desde ese entonces

Con estas acciones, el Gobierno de México reitera el compromiso para transformar caminos, conectar a la gente y promover el desarrollo social y económico del país.