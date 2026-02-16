Concluye curso de profesionalización de intérpretes de lenguas indígenas para la atención en servicios públicos

El Programa Interinstitucional de Atención Indígena (PIAI) llevó a cabo el Curso Inicial de Profesionalización y Certificación de Intérpretes de Lenguas Indígenas para la Atención en los Servicios Públicos.

Mediante esta capacitación diseñada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en colaboración con la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), se fortalece la atención institucional con pertinencia cultural.

Se impartió de manera híbrida y tuvo una duración de 80 horas. Abordó temas como tipos y modalidades de interpretación, ética profesional y confidencialidad, autocuidado, ejercicios prácticos en materia jurídica y de salud, traducción de documentos oficiales y participación lingüística.

En total participaron 24 personas: 21 hablantes de lengua rarámuri y tres hablantes de lengua ódami (tepehuán del norte). Las y los participantes residen en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, Juárez y Chihuahua capital.

Cinco de las personas que concluyeron el curso se desempeñan actualmente como servidoras y servidores públicos en la SPyCI, lo que contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales para brindar un trato con un enfoque intercultural.

El Gobierno del Estado trabaja de esta manera en la preservación de las lenguas de los pueblos originarios, con la garantía de un servicio público incluyente que brinde certeza a la población indígena sobre su derecho a ser atendida en su idioma originario dentro de las instancias públicas.