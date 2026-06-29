Concluye con éxito la edición 2026 de la Golden Cup Chihuahua

-El torneo reunió a más de 3000 niñas y niños y más de 180 equipos de todo el estado.

Este fin de semana finalizó la segunda edición de la Golden Cup Chihuahua, certamen que reúne a los mejores equipos de futbol 7×7 de todo el estado grande en las diferentes canchas de la Ciudad Deportiva Sur.

En acciones de la categoría femenil primaria, la Academia Savage de Chihuahua se adjudicó el campeonato tras vencer 4-2 a Wonder Girls de Ciudad Juárez.

En la categoría 2016 A, la escuadra de Pingüinos se coronó después de vencer 5-2 a la Academia Savage.

En la 2016 B, el equipo de Ar-Ma de Ciudad Juárez se impuso 2-1 a Santos Deportivo Chihuahua en la gran final y así conquistó el sitio de honor.

Dentro de la división 2012 B, los Lobos se impusieron 3-0 a Pug FC y se alzó con el título.

Niupi FC y Santos Deportivo Chihuahua se vieron las caras en la categoría 2017, ahí Niupi FC se coronó tras vencer a los albiverdes con marcador de 4-1 y así se quedó con el primer lugar.

En la 2012 A, después de un empate a un gol en tiempo regular, el conjunto de Troncos FC doblegó en penales a All Stars Sur para así quedarse con el trofeo de la categoría.

En acciones de la categoría 2018 A, el selectivo de Santos Deportivo Chihuahua derrotó 4-2 a Pachuca y se alzó con la gloria.

En la 2018 B, Pingüinos conquistó el campeonato tras vencer por goleada 9-1 a la escuadra de Questra Soccer.

En la categoría 2020, Santos Deportivo Chihuahua goleó 4-1 a Alebrijes y se ganó la gloria dentro de esa división.

En la 2008-2009, Crugal Publicidad se impuso 3-1 a Rayados y de esta forma se coronaron en esta edición de la Golden Cup.

En la categoría 2015 A, Santos Deportivo Chihuahua nuevamente conquistó otro trofeo, esto después de derrotar a Leones con un marcador de 6-0.

En la 2015 B, Scorpions se alzó con el campeonato tras imponerse a 2-0 a Deportivo Monret.

En acciones de la división femenil secundaria, se presentó duelo entre ambos equipos de La Raza. Ahí la 2011 venció a la 2012-2013 con un marcador de 1-0 y así ganaron la categoría.

En la 2010 B, Intensity FC doblegó 2-0 a Industrial FC y fue el campeón.

Mientras que en la categoría 2010 A, Cancha Premier es el campeón después de imponerse 2-1 a Boca Juniors.

En la 2014 B, La Principal se proclamó monarca del torneo cuando venció a Arce FC al son de 2-1.

Y en la categoría 2014 A, Pingüinos se alzó con el título al vencer a Águilas 4-1.

En la 2011 B, el conjunto de Jerry Sport ganó la categoría tras derrotar a Lealtad FC 3-1.

Guerreros Titanes se consagró campeón de la 2011 A luego de imponerse en penales a Patos FC de Ciudad Juárez, después de un 0-0 en tiempo reglamentario.

En la 2013 B, Spartanos venció 3-0 a Selectivo Chihuahua y se coronó en este certamen.

Mientras que en la 2013 A, Vic Mar derrotó 7-2 a Cancha Premier y así se adjudicó el título.

De esta forma finalizó la Golden Cup Chihuahua 2026 y se espera que la participación aumente para el año que viene.