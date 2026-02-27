Conchanguitos: Así es la concha inspirada en Punch y se vende en la CDMX

El ingenio mexicano no tiene límites y sigue sorprendiendo pese a las imágenes surreales que pueda generar la Inteligencia Artificial, en esta ocasión se creó un postre inspirado en Punch.

Este mono es uno de los ejemplares de macaco japonés (Macaca fuscata) en el Zoológico y Jardín Botánico de Ichikawa, pero el mundo lo conoció por haber sido rechazado y usar un mono de peluche como soporte emocional.

Una panadería en CDMX creó una concha inspirada en este mono y la nombró Conchanguitos.

Rápidamente el pan se hizo viral, pues muchas personas se han conmovido por los videos del día a día de Punch.

El nombre de la panadería es Bestcake y presentaron su creación el 23 de febrero.

Es común que en México surjan panes virales, así que es posible que otras pastelerías logren replicarlo o se haga en dulcerías.

La concha está hecha de chocolate y es bi-sabor, además de que tiene forma de corazón.

Por qué el mono Punch es viral

El animal japonés nació en julio de 2025 y su mamá lo rechazó.

Además, ha tenido que lidiar con monos adultos alfa que lo ahuyentan, lo agreden e incluso lo orinan.

Para compensar el rechazo social, los guardianes del zoológico en Japón le obsequiaron un mono de peluche, el cual Punch adoptó rápidamente.

Ante cada dificultad, el mono japonés se abraza con este muñeco, buscando consuelo y compañía.

Por otra parte, se le ha visto caminando en dos patas y logrando tener un amigo, incluso se ha defendido.

Todo lo que se sabe sobre Punch se ha documentado a través de videos virales en redes sociales de los visitantes al zoológico.