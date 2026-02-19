Con tecnología de vanguardia fortalece PECUU la seguridad en la ciudad

Con el objetivo de brindar entornos más seguros y fortalecer la vigilancia en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), implementa estrategias integrales apoyadas en la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), lo que permite reforzar la prevención y combate de los delitos.

La red de cámaras de videovigilancia las cuales están estratégicamente ubicadas en distintos puntos de la capital, permite monitorear en tiempo real situaciones de riesgo, apoyar la labor operativa de las unidades en calle, así como agilizar la respuesta ante emergencias.

Además, la corporación dispone de remolques C2 que pueden ser instalados en colonias o sectores específicos, con el fin de reforzar la seguridad en eventos, operativos especiales o zonas que lo requieran.

Esta tecnología incluye los arcos lectores de placas, los cuales facilitan la detección de vehículos con reporte de robo o relacionados con la comisión de delitos, contribuyendo a la recuperación de unidades y a la prevención de hechos delictivos.

De igual manera, el uso de drones permite ampliar la capacidad de vigilancia, apoyando los patrullajes y brindando información oportuna para la toma de decisiones estratégicas.

Con estas herramientas, el Gobierno Municipal cumple su compromiso de trabajar de manera cercana a la ciudadanía, reforzando la prevención, la vigilancia y la respuesta oportuna, y construir una ciudad más segura.