Con polémico penal y jugando con 10, Pumas empata con Cruz Azul

La jornada sabatina de la Liga MX ha concluido y La Máquina de Cruz Azul, pese a lo trabado y parejo que estuvo el juego, sacó un importante triunfo ante los Pumas que pelearon hasta el final, con los goles de Nicolás Ibáñez y Charly Rodríguez.

El partido estuvo ‘calientito’, hubo polémica, muchas faltas, pero así se ha vivido un duelazo entre dos de los clubes más históricos del país, pero el líder del torneo seguirá siendo Celeste.

Los goles del Cruz Azul vs Pumas

El encuentro en el Estadio Olímpico de C.U. arrancó con todo, en un ida y vuelta por parte de ambos equipos y los ánimos a tope, pero La Máquina aprovecharía el momento anímico para ponerse en ventaja.

En los primeros minutos, hubo cierto dominio de los Pumas, donde estaban siendo más peligrosos, propositivos pero, tras un par de amarillas para Carrasquilla y Nathan Silva, bajaron la intensidad, hecho que favoreció a Cruz Azul y ahí se rompe el empate.

🚨 ¡Tarjeta amarilla para Carrasquilla! 😰 El panameño le dejó un regalito a Piovi y casi se arma el traka traka 😡 🇲🇽 #FinisimoPartido

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Al minuto 35 del partido llegó el primer gol del encuentro, ya que tras un tiro de esquina, el balón le cae a Willer Ditta, quien recentra para el segundo palo, le cae a Nicolás Ibáñez, y basta con su remate para el 0-1.

Minutos más tarde, ahora al 42, llegó la segunda anotación por parte de La Máquina, luego de una serie de pases. Llegan a línea de fondo por la banda derecha, hay centro raso y, pese a que había un defensa y Keylor Navas se lanzó, Charly Rodríguez le pegó a palo contrario y los batió a ambos.

En la segunda parte hubo una jugada con polémica, ya que tras un centro al área, Memote Martínez parece que se lanza un clavado, al exagerar una caída luego de que siente que tiene un rival atrás; el árbitro marcó penal.

Se esperaba que el árbitro fuera al VAR para ver la jugada y que echara su decisión para atrás, pero nunca pasó, se mantuvo la decisión y con ello Juninho anotó el 1-2.

Al 72, Cruz Azul tuvo una oportunidad como para liquidar a Pumas, ya que tras un tiro libre, Keylor Navas hace un atajadón, el rebote les queda, viene un nuevo remate pero va al poste. Momento de tensión.

El milagro de los Pumas llegaría al minuto 77, ya que jugando con 10 por la expulsión de Nathan Silva, construyen una jugada donde hay remate, pega en Willer Ditta y hay autogol para el 2-2.

Con información de FoxSports