Con orden de aprehensión, detiene AEI al presunto agresor de una mujer en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a Guadalupe H. R., de 55 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión en la que aparece como probable responsable del delito de violencia familiar.

Se estableció que el 16 de agosto de 2023, agredió física y verbalmente a su esposa en presencia de sus hijos menores de edad, en un domicilio de la colonia Barrio de España.

Fue detenido en calles de la colonia Juárez, y quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia (FEM) formulará los cargos en su contra.

Los trabajos y diligencias realizadas por esta representación social, buscan, además de castigar a los agresores, brindar certeza y tranquilidad a las víctimas de los delitos por razones de género mediante la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).